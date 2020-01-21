Aşırı soğuktan dereler dondu

Demirözü ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle dereler dondu. Buz tutan dereler seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Erzincan yolu üzerindeki güzergahta gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düşen ısı nedeniyle dereler buz tuttu.

Bu sene beklenilen düzeyde kar yağmamasına karşın gece saatlerinde ısının çok düştüğüne dikkat çeken vatandaşlar, "Yüksek kesimlerinde bulunan dereler aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Derelerin donması güzel bir manzaranın da ortaya çıkmasına neden oldu" dedi.

Öte yandan Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ise eksi 8 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 6 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 14 derece oldu.

Öte yandan buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.