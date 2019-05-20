Asırlık 15'i Geleneği Bayburt'ta heyecanla yaşatılıyor

Bayburt'ta Ramazan ayının alışageldik etkinliklerinden “15'i Geleneği” devam ediyor.

Ramazan ayının 14'ünü 15'ine bağlayan asırlık 15'i geleneği çocuk ve yetişkinlerin ortak heyecanıyla Bayburt'ta sürdürülüyor. İftar saatinden sonra ellerine çantalarını alıp kapı kapı dolaşarak şekerleme toplayan çocukların heyecanına büyükler verdikleri hediyelerle ortak oluyor. Asırlık geçmişe sahip geleneğin coşku ve heyecanla yaşatılmasında yetişkinlerin olduğu kadar yaşına aldırmaksızın kapıları aşındıran çocukların da büyük katkısı bulunuyor.

Asırlık geleneğe kayıtsız kalmayan Vali Ali Hamza Pehlivan, 15'ilik için Valilik Konağı'na gelen ziyaretçilerini eli boş çevirmedi. Vali Pehlivan, Hanımefendi Yıldız Pehlivan, kızı Aysuna Nevra ve Irmak Meyra ile karşıladığı minik ziyaretçilerini 15'i geleneğine uygun olarak hediyelerle ağırladı.

Konak bahçesinde şekerleme, fıstık ve çikolatadan oluşan hediyeleri çocuklara dağıtan Vali Pehlivan, bu geleneği yaşatan çocukları tebrik edip, heyecan ve mutluluklarına ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek günün anısına çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.