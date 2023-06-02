Askeri kışla inşaatında 1. etap çalışmaları tamamlandı

Vali Epcim, askeri kışla inşaatında 1. etap çalışmalarının tamamlandığını vurguladı. Epcim, askeri kışlanın buraya taşınması ve hatta bir Tugay konuşlanması düşünüldüğünü belirterek, bu yatırımın istihdam sağlayacağını ifade etti.

Vali Epcim, birinci etapta 550 milyonluk yatırımın tamamlandığını memnuniyetle gözlemlediklerini söyledi. Projenin gerçekleştirilirken birçok çalışmanın yapıldığını belirten Vali Epcim, komando taburu inşaatı, karargâh binası, kafeteryalar ve koordinasyon binası gibi önemli çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Epcim, projenin önemli olduğunu ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.