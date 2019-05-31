Aydıntepe Belediyesi'nden iftar

Aydıntepe Belediyesi tarafından Ramazan ayı olması sebebiyle Kapalı Spor Salonunda iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın'ın yanı sıra kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen iftar programıyla gönülleri buluşturduklarını ifade eden Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Birlik, olduk, beraber olduk. İftarda hep birlik olduk. Kıymetli vatandaşlarımızla birlikte açtık orucumuzu. Allah kabul etsin inşallah. Bu güzel programa emek veren, katılan herkese teşekkür eder, hayırlı Ramazanlar dilerim" dedi.