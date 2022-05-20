Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesinde dron eğitimi ve ata model uçak yarışması

Öğrenciler tarafından yapılan model uçaklar hakkında bilgi alındı.

Havacılık sektöründe gelişen teknolojiler de göz önüne alınarak öğrencilerin ufkunu açmak, hedeflerinde kararlılıklarının sürmesine yardımcı olmak için Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Şengül, Okul Müdürü Davut Özler Koçyiğit ve Model Uçak Öğretmeni Selçuk Yüncü'nün de katılımıyla gerçekleştirilen seminerde öğrencilere “Dron Eğitimi” verildi.

Yine Havacılık Kulübü öğrencileri, Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından ulaştırma hizmetleri bölüm başkanı Öğretim Görevlisi Cihan Gökçe tarafından koordine edilen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde yer alan “Ata Model Uçak Yarışması” etkinliğine katıldı. Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen 5. Uluslararası Öğrenci Festivali'ne katılan öğrenciler, akşam 18.00'den sonra Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Tasavvuf Korosu tarafından verilen konsere daha sonra Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda Murat Kekilli konserine katıldılar.