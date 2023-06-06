Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezinde sergi heyecanı yaşandı

'Hayat Boyu Öğrenme' kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yılsonu sergisi Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, protokol temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın önemini belirten açılış konuşmasında geleneklerin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi doğrultusunda Aydıntepe'de bu yıl 42 kurs programında 792 kursiyere eğitim verildiği aktarıldı. Açılış ve protokol konuşmalarından sonra kursiyerin el emeği göz nuru tasarımları katılımcıların beğenisine sunuldu.

Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi sergisinde yer alan yöresel halılar, çini ve seramikler, filografi modelleri, ahşap süsleme ürünleri, takı tasarımları, giysiler, işlemeler, örgüler ve el nakışları katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Serginin son bölümünde temel robotik ve kodlama kursunu dönem içinde başarıyla tamamlayan öğrencilere kurs bitirme belgesi verildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla hazırlanan yılsonu sergisi hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.