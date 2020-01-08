Aydıntepe ilçesinde süt hijyeni eğitimleri tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Süt Hijyeni Eğitimi" projesi Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesinde Eğitim Yayım Dairesi Başkanlığının onayı ile hazırlanan "Süt Hijyeni Eğitimi" projesinin eğitimleri Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Aşağıkırzı, Çiğdemlik, Yukarıkırzı, Pınargözü ve Çatıksu köylerinde düzenlendi. 77 üreticinin başvuru yaptığı eğitimde süt sığırı ırkları, sağım teknikleri, makine ve ekipmanların dezenfeksiyonu, meme enfeksiyonları hastalığından korunma yolları, kaliteli süt üretim yöntemleri, sütte kalıntının önemi gibi konularda interaktif soru cevap teknikleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından eğitimler verildi.

Eğitim sonunda 77 üretici sertifika almaya hak kazandı