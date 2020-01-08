İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydıntepe ilçesinde süt hijyeni eğitimleri tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Süt Hijyeni Eğitimi" projesi Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Süt Hijyeni Eğitimi" projesi Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde tamamlandı.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesinde Eğitim Yayım Dairesi Başkanlığının onayı ile hazırlanan "Süt Hijyeni Eğitimi" projesinin eğitimleri Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Aşağıkırzı, Çiğdemlik, Yukarıkırzı, Pınargözü ve Çatıksu köylerinde düzenlendi. 77 üreticinin başvuru yaptığı eğitimde süt sığırı ırkları, sağım teknikleri, makine ve ekipmanların dezenfeksiyonu, meme enfeksiyonları hastalığından korunma yolları, kaliteli süt üretim yöntemleri, sütte kalıntının önemi gibi konularda interaktif soru cevap teknikleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından eğitimler verildi.


Eğitim sonunda 77 üretici sertifika almaya hak kazandı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.