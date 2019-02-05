Aydıntepe ilçesindeki çağrı merkezi gün sayıyor

Aydıntepe halkına iş istihdamı sağlayacak olan yeni bir projeyi daha ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; “NZN Call Center Solutıons Özşeref grup ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ilk etapta 30 ilerleyen zamanlarda 100 kişi iş istihdamı sağlayacak Aydıntepe Çağrı Merkezi için yer teslimi yapılmış olup en kısa sürede hizmete açılacaktır. İlçemize Hayırlı uğurlu olsun" dedi.