Aydıntepe Köylere Hizmet Birliği toplantısı

Dönem Olağan toplantısı yapıldı.

Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda gerçekleşen toplantı da yeni seçilen il genel meclis üyeleri ve muhtarları tebrik eden Kaymakam Akın, yeni dönemde görev alan herkese başarı dileklerini iletti.

Vatandaşların, daire amirleri, muhtarların sorunlarını dinleyen Kaymakam Akın, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurumların sorumluluk alanları hakkında bilgi verdi.

Toplantı daha sonra il genel meclisi üyeleri, kurum amirleri ve muhtarların da görüşlerini bildirmesinin ardından sona erdi.