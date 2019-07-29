Aydıntepe Yaylası'nda şölen coşkusu

Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası'nda yayla şenliği düzenlendi.

Şenliğe Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Vali Vekili Coşkun Öztürk, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Türkiye Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka, Gölbaşı Bayburt Derneği Başkanı Yüksel Kaymak, il dışı Bayburt derneklerinin başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Şölenlerin son gününde Aydıntepe Yaylası'nda organize edilen etkinlikte Bayburtlular bir araya geldi. Sanatçılar Naim Coşkun, Ceylan Candan, Sezai Seçen, Turan Ali, Azmi Küçük, Nuray Şimşek ve Seyfettin Çakıral'ın sahne aldığı Aydıntepe Yaylası'nda serin hava ve büyük bir coşku hâkimdi.

Sanatçıların söyledikleri bir birinden güzel türkülere halaylar ve horonlarla eşlik eden Bayburtlular eğlenceye doydu. Protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte halayda yer aldı. Naci Ahıskalıoğlu'nun sunduğu yayla programında Bayburt Belediyesi zabıta ekiplerince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Dede Korkut Şölenlerinin son günü olduğunu belirterek, “Aydıntepe yaylasındayız. 2 bin metrenin üzerinde bir alanda gönül coşkusunu burada paylaşıyoruz. Bu şölenlerde emek veren bütün arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 7 gün boyunca herkes elinden geldiği kadar gayret ve çabayı gösterdi. İnşallah kazasız belasız bu şölenleri tamamladık. Rabbim bize o güzelliği ve o iyiliği nasip etti” ifadelerini kullandı.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ise yaptığı konuşmada şölenlerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yayladaki şenlikler Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Vali Vekili Coşkun Öztürk, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın sanatçılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.