‘Aydıntepe Yeşil Yol İle Şenleniyor' projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı

Aydıntepe İlçesi sınırları içerisinde, Yeşil Yol güzergâhında turizm içerikli, ‘Aydıntepe Yeşil Yol ile Şenleniyor' projesinin uygulama sürecine ilişkin değerlendirme toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(DOKAP)'dan sağlanan mali kaynak ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projenin uygulama alanı, yapımı planlanan tesisin içeriği ve uygulama süreçlerinin ele alındığı toplantıda Vali Ali Hamza Pehlivan, Yeşil Yol güzergahı üzerinde bulunan, yılda binlerce ziyaretçinin geldiği Yer Altı Şehri'ne sahip olan Aydıntepe İlçemizin turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik olarak hazırlanan projenin 2019 yılı içinde tamamlanacağını belirterek İlçemize ve İlimize hayırlı olmasını diledi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bayburt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şenol Kılıçarslan ve KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fatih Baltacı katıldı.

Proje kapsamında doğa ile uyumlu evler, sosyal tesis, yöresel ürünler satış noktası ve gezi alanları yapılması planlanıyor.