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Aydıntepe'de Polis Haftası etkinlikleri

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde Emniyet Teşkilatının 174.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Ali Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Rıfat Eryiğit ve polis memurları Eyüp Ersoy ve Tunahan Günaydın, Kaymakam Mustafa Akın'ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Akın, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlayarak kendilerine meslek hayatlarında huzur, sağlık ve başarılar diledi.

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