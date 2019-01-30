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Aydıntepe'de “Yeşil Yol Projesi” hayata geçiyor

Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan Aydıntepe "Yeşil Yol ile Şenleniyor Projesi" nde imzalar Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ile Bayburt Yatırım ve Destek Ofisi (KUDAKA) Koordinatörü Fatih Baltacı tarafından atıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan Aydıntepe "Yeşil Yol ile Şenleniyor Projesi" nde imzalar Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ile Bayburt Yatırım ve Destek Ofisi (KUDAKA) Koordinatörü Fatih Baltacı tarafından atıldı.


Bu projenin ilçeye ve bölgeye hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Aydıntepe Kaymakamı Akın; "Proje tutarı 1.082.500 TL olup 862.500 TL si Kudaka'dan hibe olacaktır. Aydıntepe Yeşil Yol ile Şenleniyor Projesi ilçemiz daha güzel ve cazibe merkezi olacaktır" dedi.

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