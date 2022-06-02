Aydıntepe'de yılsonu sergisi

Bayburt Aydıntepe İlçe Kaymakamı Mehmet Arsoy, İlçe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin'in katıldığı program, Aydıntepe Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşti.

Hazırlanan program eğitim öğretim sürecinde açılmış olan Halk Oyunları Kursu'nun Bayburt yöresine ait halk oyunları gösterisi ile başladı. Akabinde devam etmekte olan Olimpik Okçuluk Kursu'nun okçuluk gösterisi sergilendi. Program sergi açılışı, serginin gezilmesi, müzik dinletisi şeklinde devam edip misafirlere yıl içinde yapılan etkinliklerin yer aldığı slayt gösterisi ile son buldu.

Bayburt Aydıntepe İlçe Kaymakamı Mehmet Arsoy, İlçe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar sergideki eserleri inceleyip çalışmalar hakkında kursiyerlerle sohbet ederek kendilerini tebrik ettiler.