Aziz Sancar Matfen Bilim Olimpiyatlarında ödüller sahiplerini buldu

Dr. Aziz Sancar Matfen Bilim Olimpiyatı sona ererken dereceye giren okullar ve öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Matematik ve fen bilimlerine ilgisi olan öğrencilerin fen liselerini yakından tanımasını sağlamak, öğrencileri olimpiyatlara hazırlamak ve öğrencilerin bu tür organizasyonların genel yapısını anlamasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Fen Lisesinin tertip ettiği Aziz Sancar III. Matfen Bilim Olimpiyatı; okulumuzun tanıtılması, bilime sevdalı gençlerimizin yetiştirmesi ve bilim olimpiyatları hususunda öğrencilerimizde farkındalık oluşması adına bu çalışmayı kıymetli buluyorum. Ayrıca sevgili yavrularımızın kendini gösterebilmesi ve özgüvenlerinin artması için isabetli bir program olduğunu düşünüyorum. Arka planda yoğun emek veren tüm mesai arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi. Güney, konuşmasının devamında olimpiyatlara adı verilen Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'a da vurgu yaparak, Aziz Sancar'ın bilim sevdalısı, özüne bağlı ve örnek alınması gereken bir insan olduğunu belirtti.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Aziz Sancar'ın hayatını anlatan belgesel izlendi.

Prof. Dr. Aziz Sancar III. Matfen Bilim Olimpiyatı sonucuna göre okullar arasında:

Bayburt Ortaokulu birinci,

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci,

Şehitler Ortaokulu üçüncü oldu.

Öğrenciler arasındaki sonuçlara göre:

1. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Mehmet Efe Kocabey,

2. Bayburt Ortaokulu öğrencisi Eren Dökmeci,

3. Bayburt Ortaokulu öğrencisi Zeynep Ecrin Pamukçu oldu.

Bayburt Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren okulların yöneticilerine plaket takdim edilirken dereceye giren öğrencilere de katılım belgesi ve çeşitli ödüller verildi.