İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babaları tarafından öldürülen 2 çocuk toprağa verildi

Bayburt’un Yakupabdal köyünde babaları tarafından pompalı tüfekle vurulup öldürülen 2 çocuk son yolculuklarına uğurlandı.

Bayburt'un Yakupabdal köyünde babaları tarafından pompalı tüfekle vurulup öldürülen 2 çocuk son yolculuklarına uğurlandı.


Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyünde önceki gün meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Erdoğan Acar, velayeti annelerine verilen çocukları 8 yaşındaki Hatice Acar'ı ve 7 yaşındaki Mücahit Acar'ı vurarak öldürdü. Fail daha sonra intihar etti. Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice ile Mücahit'in velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi. Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi.


Olayın ardından cenazeler Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan çocukların cenazesini anneleri, Erdoğan Acar'ın cenazesini ise yakınları teslim aldı.


Hayatını kaybeden çocuklar Demirözü ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Erdoğan Acar'ın cenazesi de Yakupabdal köyüne getirildi. Burada korona virüs tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.