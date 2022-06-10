Bahar şenliğinde liseliler doyasıya eğlendi

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 9'uncusu düzenlenen bahar şenliğinde öğrenciler eğlenerek, keyifli vakit geçirdiler.

Yoğun geçen eğitim döneminde öğrencilerin eğlenmesi için okul tarafından düzenlenen etkinlikte 13 farklı branştan sporsal faaliyet gerçekleştirildi. Velilerin de ilgi gösterdiği şenlik, ok atma yarışıyla başladı. Okçuların atışından sonra kurulan parkur içerisinde Anadolu Mesleki Programı(AMP) ve Anadolu Teknik Programı(ATP) öğrencileri birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek yarıştılar. Yumurta taşıma, yoğurtta para bulma, penaltı atışları, bilek güreşi, balon patlatma, halat çekme gibi oyunların ve sporların gerçekleştiği şenlikte, bir de geleneksel çuval yarışının farklı bir biçimi oynandı. Bu kez öğrenciler çuvalların içine tamamen girdiler, çuvalların ağzı iplerle bağlandı, daha sonra belli kısımlarından öğrencilerin önlerini görmeleri için delikler açıldı ve bitiş çizgisine giderek yarışma tamamlandı. Yarışların ardından öğrenciler evlerinden getirdiği yiyecekleri, yarışmayı takip eden velilere, öğretmenlere ve öğrenci arkadaşlarına ikram ettiler. Son olarak öğretmenlerine meydan okuyan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte halat çekme oyunu oynadılar. Bahar şenliklerinin pandemi nedeniyle yapılmadığını ve 2 senenin ardından yeniden düzenlendiğini söyleyen Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, "Bugün geleneksel bahar şenliğimizin dokuzuncusunu düzenledik. Yaklaşık 2 senedir pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz etkinliklere bu yıl itibariyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13 farklı branşta oynadığımız oyunların bugün finalini gerçekleştirdik. Programa velilerimiz, öğrencilerimiz ve tüm öğretmenlerimiz katıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Heyecanlı bir yarışma sunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ümit Ziypak ise "2013 yılından beri bahar şenlikleri adı altında 13 branşta faaliyetler yapıyoruz ve bu faaliyetlerimiz 2 ay sürüyor. Düzenlediğimiz faaliyetler içerisinde futbol, voleybol müsabakaları, penaltı atışları, parkur yarışmaları, bilek güreşi, yoğurtta para bulma, çuval yarışı gibi birçok farklı alandan etkinlikler bulunuyor. Bunların finalini de bugün tüm okulla birlikte, okulumuzun futbol sahasında bitirmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, düzenlenen şenlikten memnun olduklarını belirttiler.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere madalyaları verildi. Ödül törenin ardından şenlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.