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Baharın gelmesiyle birlikte tarlalarda açan kanolalar görsel şölen oluşturdu

Bayburt’un Söğütlü köyündeki bir tarlada açan sarı yapraklı çiçekler güzelliğiyle görenleri mest ediyor.

Bayburt'un Söğütlü köyündeki bir tarlada açan sarı yapraklı çiçekler güzelliğiyle görenleri mest ediyor. Baharın gelmesiyle birlikte, karahindibaların arasından boy vererek çiçek açan, tarlayı sarıya bürüyen kanolalar, gökyüzünün maviliğiyle ve yemyeşil doğayla bütünleşince renk cümbüşü oluşturdu.


Farklı yabani çiçeklerin birbirinden güzel tonları arasında adeta güneş gibi parlayan kanolalar, eşsiz güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte kanola tarlasının görsel şölen sunduğunu söyleyen etraftan geçen bir vatandaş, "Şu an harika bir manzarayla karşı karşıyayım. Yanda küçük bir dere akıyor onun sesi, kuşların cıvıltısı ve rengarenk bu tarla insanın ruhunu dinlendiriyor. Ağacın gölgesi altında uzanarak bu eşsiz doğada günün yorgunluğunu, stresini atmak paha biçilemez" dedi.

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