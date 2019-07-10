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Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi

Bayburt’un Demirözü ilçesinde Lokman Albal, akşam saatinde evinin bahçesine gelen tilkiyi elleri ile besledi.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Lokman Albal, akşam saatinde evinin bahçesine gelen tilkiyi elleri ile besledi.


Demirözü ilçesine bağlı Eymür köyünde yaşayan Lokman Albal, önceki gün akşam saatlerinde müstakil evinin bahçesine çıktığında, tilki ile karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan Albal, yanına yaklaşan tilkiyi elleri ile besledi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.


Albal, “Tilki belirli zamanlarda geliyor. Önceki gün tekrar geldi. Elimle besledim. Yediklerimizi onunla paylaşıyoruz. Köyün içerisine fazla giremiyor. Çünkü, köyde köpek fazla. Tilki ile aramızda duygusal bir ilişki oluştu. O da halinden memnun, biz de memnunuz. İlk defa bu kadar yakından yaklaşan bir tilki gördük" dedi.

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