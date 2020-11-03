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Bahşiş alabilmek için gelin arabasının önünü traktörle kestiler

Bayburt’ta bahşiş alabilmek için gelin arabasının da içerisinde bulunduğu konvoyun önünü traktörle kestiler.

Bayburt'ta bahşiş alabilmek için gelin arabasının da içerisinde bulunduğu konvoyun önünü traktörle kestiler.


Bayburt'un Demirözü ilçesinde bazı düğün gelenekleri sürdürülüyor. İlçeye bağlı köylerde yapılan düğünlerde gençlerde bahşiş alabilmek için konvoyun yolunu tutuyor. Gelin arabasının geçişi sırasında bezen ip çekerek bazen de traktörle yolu kapatarak gençler damat veya yakınlarından zarf içerisine konulan bahşişi almak için çaba sarf ediyorlar.


Demirözü - Bayburt kara yolunda traktörle yolu kapatan bir grup genç damattan bahşiş kapmaya çalışsa da girişimleri boşa çıktı. Bahşiş alamayan gençler üzülürken traktörün yoldan kaldırılmasıyla düğün konvoyu yoluna devam etti.

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