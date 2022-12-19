Bakan Bilgin Bayburt Belediyesi Yöresel Ürünler Ve Turşu Fabrikasını gezdi

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bayburt'ta bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kısa bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Bayburt Belediyesi Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası'nı ziyaret etti.

Fabrikada yapılan alışmaları Bakan Bilgin'e anlatan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci üretim aşamalarının el değmeden hijyenik bir biçimde gerçekleştirildiğini ifade ederek ürün çeşitleri hakkında bilgi verdi.

Fabrikadaki çalışmaları ve ürünleri inceleyen Bakan Bilgin, turşu suyu ve üretilen turşulardan tadarak, istihdama yönelik yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti. Ürünleri oldukça beğendiğini ifade eden Bakan Bilgin fabrikanın Bayburt için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Fabrika gezisinin ardından Başkan Hükmü Pekmezci Bakan Bilgin'e tesiste üretilen ürünlerden oluşan çeşitli hediyeler takdim etti.

Bakan Vedat Bilgin, daha sonra yakın zamanda açılacak olan Bayburt Belediyesi'nin istihdama yönelik bir diğer yatırımı olan Et Entegre Tesisini gezerek Başkan Pekmezci'den bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'e ziyarette Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanız Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve fabrika teknik personeli eşlik etti.