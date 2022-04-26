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Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle buluşuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.

Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi öğrencileri ile buluşacak.


Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Kariyer Söyleşisinde öğrencilerle bir araya gelecek.


Gerçekleştirilecek olan programda çocukluğu, eğitimi ve kamuda aldığı görevlerin yanı sıra siyasi hayatına ilişkin bilgiler de paylaşacak olan Bakan Bilgin ayrıca öğrencilerin sorularını da yanıtlayacak.


27 Nisan Çarşamba günü, Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenecek olan söyleşi saat 13.00'da başlayacak.

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