Bakan Pakdemirli Bayburt Valili?ini ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve programlara kat?lmak ?zere Bayburt'a gelen Tar?m ve Orman Bakan? Dr. Bekir Pakdemirli, Bayburt Valili?ini ziyaret etti.

Tar?m ve Orman Bakanl???'nca yurt ?ap?nda d?zenlenen Sekt?r Bulu?ma Toplant?s?'na kat?lmak ?zere Bayburt'a gelen Bakan Pakdemirli program?na valilik ziyareti ile ba?lad?. Bayburt Valili?i'ne geli?inde Vali C?neyt Epcim ile kamu kurumlar?n?n amirleri taraf?ndan kar??lanan Bakan Pakdemirli ziyareti an?s?na Valilik ?eref defterini imzalad?. Daha sonra valilik makam?na ge?en Bakan Pakdemirli, Vali Epcim'den ilimizde y?r?t?len yat?r?mlara ili?kin bilgi ald?.

Burada tar?m ve hayvanc?l?k projeleri ba?ta olmak ?zere baraj, g?let, arazi toplula?t?rma ile sulama ve ormanc?l?k yat?r?mlar?na ili?kin sunum yapan Vali Epcim, Bakan Pakdemirli'yi a??rlamaktan memnuniyet duydu?unu ifade etti. Son y?llarda hayata ge?irilen tar?m ve hayvanc?l?k projelerinin k?rsal kalk?nmaya ?nemli katk?lar sa?lad???n? dile getiren Vali Epcim, projelerin devam? i?in Bakan Pakdemirli'den destek talep etti.

Bayburtlu ?ift?iler i?in ?nemli m?jdelerle geldiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli ise misafirperverli?i dolay?s?yla Vali Epcim'e te?ekk?r etti.