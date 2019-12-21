Bakan Pakdemirli'den Bayburt'a s?ral? m?jdeler

Bekir Pakdemirli, ?air Zihni K?lt?r Merkezi'nde Sekt?r Bulu?ma Toplant?s?'na kat?ld?.

Bayburt'a m?jdelerle geldiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, ?oruh Nehri ?ehir Ge?i?i projesi, arazi toplula?t?rma ?al??malar?, baraj projeleri ile tar?m ve hayvanc?l?k destekleri hakk?nda m?jdeler verdi.

D?nya mutfaklar?n?n vazge?ilmezi y?resel lezzet Tarhun hakk?nda ?Anavatan? Sibirya olan Tarhun konusunda Bayburt'un ?evkini ve taleplerini takdirle kar??l?yorum. Amerika ve Fransa gibi ?lkelerin pe?inden ko?tu?u tam bir ihracat ?r?n? olan Tarhun in?allah Bayburtlu karde?lerimize g?zel kap?lar a?acak.? dedi.

?ift?iler ve sekt?r temsilcilerinin yer ald??? toplant?da ?e?itli projelerle Bayburt'ta ?ift?ilere ?nemli destekler sa?lanaca??n? aktaran Bakan Pakdemirli, Bayburtlu ?ift?ilere son 17 y?lda 200 Milyon Lira tar?msal destek sa?land???n? ve Gen? ?ift?iyi Destekleme Projesi ile 2016-2018 y?llar? aras?nda, toplam 340 projeye, 10,2 Milyon Lira destek verildi?ini s?yledi.

Bakan Pakdemirli, arazi toplula?t?rmaya 21 milyon 200 bin Lira kaynak kullan?ld???n? kaydederek 355 bin dekar alanda toplula?t?rma ?al??malar?n?n tamamland???n? bildirdi.

Yeni projelerle ?ift?ilere verilen desteklerin devam edece?ine dikkat ?eken Bakan Pakdemirli ?u ?ekilde konu?tu: ?Yeni Seralar Yeni Umutlar Projesi' kapsam?nda 2 milyon 700 bin lira de?erinde 100 adet sera kurulumu yapaca??z. Ana Ar? Yeti?tiricili?i Projesi kapsam?nda 50 ar?c?ya 418 bin liral?k malzeme ve ekipman deste?i verece?iz. Organik Kaba Yem ?retimi Geli?tirme Projesi kapsam?nda Organik ?retim yapan ?ift?ilerimize 335 bin lira de?erinde organik g?bre ve sertifikasyon deste?i verece?iz. Yem Bitkileri Geli?tirme Projesi kapsam?nda ?ift?ilerimize 330 bin lira de?erinde 28 ton yem bitkisi tohumuna destek verece?iz. Bir Fidan Bir Ya?am projesi kapsam?nda 20 ?ift?imize kapama meyve bah?esi tesisi i?in 337 bin lira de?erinde destek sa?layaca??z. Koyun ve ke?iler i?in Mobil Banyo Projesi kapsam?nda 1 milyon 20 bin lira de?erinde 30 adet mobil banyolu?a destek verece?iz. ?ad?r Tipi Koyun A??l? Projesi kapsam?nda 2 milyon lira de?erinde 50 ?ift?imize 200 ba?l?k ?ad?r a??l deste?i verece?iz. Alternatif Gelir Getirici ?r?n Yeti?tiricili?i kapsam?nda 200 bin lira de?erinde so?an, yem bezelyesi, nohut ve mercimek tohumu deste?i verece?iz.?

?B?lgede ?retilen etin daha lezzetli ve kaliteli olmas? pazarlama noktas?nda en ?nemli etkendir. Kooperatifle?me ile in?allah ?reticilerimizin girdi maliyetlerini, i?letmelerdeki yap?sal sorunlar?n? ve sat?? ve pazarlama konusundaki s?k?nt?lar?n? ??zece?iz. B?ylelikle ?r?nlerimize y?ksek katma de?er sa?layarak ?reticimizin refah?n? y?kseltece?iz. B?lge hayvanc?l???n?n kalk?nmas? i?in DOKAP projesi 2020 ba?vurular? 1 Ocak - 31 Mart 2020 tarihlerine al?nacak. Proje kapsam?nda ko?, teke al?m? ile a??l yap?m? ba?vurular?n?z? rahatl?kla yapabilirsiniz. K???k aile i?letmelerine d?ve al?m? deste?ini 41 ilden 81 ile ve hibe oran?n? y?zde 30'dan y?zde 40'a ??kard?k. B?ylece Bayburt'ta 1 ila 10 b?y?kba? hayvana sahip k???k aile i?letmelerini maksimum seviyede destekleyece?iz.?

?2023 hedeflerimiz aras?nda bulunan n?fusumuz kadar k???kba? hayvan varl???na ula?mak i?in bir ?nceki y?l?n kuzu o?laklar?ndan ana? vasf?na ula?an hayvanlar ile s?r?s?n? b?y?ten yeti?tiricilere hayvan ba??na 100 lira verece?iz. K???kba? hayvanlara y?nelik soy k?t??? ve ?n soy k?t?k ?al??malar? haz?rlanarak 2019 y?l?nda destekleme kapsam?na al?nm??t?r.?

?Haz?rlanan ?slah program? ile kay?tlar tutulmaya ba?lanacak, sisteme kay?tl? yeti?tiricilere koyun-ke?i ba??na 100 lira ayr?ca bu i?letmelerde yeti?tirilen ko?-tekeleri alan yeti?tiricilere de 500 lira ?deme yapaca??z.?

??lkemizde ilk olan ve Bayburt Belediyesi taraf?ndan 2017 y?l?nda temeli at?lan Bayburt Tar?m ve Hayvanc?l?k Yerle?kesi projesinin bedeli yakla??k 40 milyon lira olup canl? hayvan pazar? ve kesimhane i?eren birinci etab? yak?n zamanda ?ift?imizin hizmetine sunulacakt?r. Bayburt'a uygun olan k?rsal hayvanc?l?k merkezi projesi kapsam?nda DOKAP deste?iyle hazine arazileri ?zerine 6 birimde toplu hayvanc?l?k merkezleri olu?turma ?al??malar? devam ediyor. Bayburt ?ift?imizin daha bilin?li g?bre kullan?m?n? sa?lamak ?zere bitkisel ?retimde verim ve kaliteyi yakalayacak en ?nemli ?al??malardan biri olan toprak ve su analizi laboratuvar?m?z il tar?m ve orman m?d?rl???m?z b?nyesinde kurulmu? olup bir ay gibi k?sa bir s?re sonra siz de?erli ?ift?ilerimizin hizmetinde olacakt?r. Kad?n ?ift?ilerimiz bizim ba? tac?m?z. Giri?imci kad?n ?ift?ilerimizin ?retim yapabilece?i, t?m arac?lar?n ortadan kald?r?larak do?rudan pazarlama imkan?na sahip olacak Kad?n ?ift?i ?retim ve ??letme Kooperatifimize ?ok yak?n zamanda Bayburt'ta hayata ge?irece?iz.?

?Bayburtlu yaln?zca sahip olduklar?yla yetinmiyor. Bayburtlu potansiyelinin fark?nda. Bayburtlular i?ini biliyor. Anavatan? Sibirya olan Tarhun konusunda Bayburt'un ?evkini ve taleplerini de takdirle kar??l?yorum. Amerika ve Fransa gibi ?lkelerin pe?inden ko?tu?u tam bir ihracat ?r?n? olan Tarhun T?rkiye'nin ekonomik de?erinde in?allah Bayburtlu karde?lerimize g?zel kap?lar a?acak. ?imdilik ?al??malar?m?z devam ediyor. ?lk etapta bitkinin yeti?tiricili?i ile ilgili e?itimler vermeye ba?layaca??z. ?imdiden hay?rl? u?urlu olsun. ?

?Sulama projelerimize h?z kesmeden devam ediyoruz. Yap?m?na ba?lad???m?z ve ba?layaca??m?z projelerle barajlar?m?z ile sulama tesislerimizden olan Sar? Me?e Baraj? Sulama Tesisi, ?zengili Baraj?, Hac?o?lu Baraj?, Polatl? Baraj?, Yelp?nar Baraj?, Ozansu Baraj?, Ta?oca?? G?leti ve Ulu?ay?r G?leti ile in?allah Bayburt'ta sulanmayan arazi b?rakmayaca??z. Benim ?ift?im: ?Suyum yok. Ekemiyorum.' demeyecek. Bayburtlu hem?erilerimize ?imdiden hay?rl? u?urlu olsun.?

?Vatanda?lar?m?z? ta?k?n ve sel felaketlerinden korumak ?zere var g?c?m?zle ?al??maya devam ediyoruz. Bayburt Merkez Harman?z? K?y? Yerle?im Alanlar?n?n Kale ve Yayla Dereleri Islah? 2. K?s?m i?inde ?al??malar?m?z h?zla devam ediyor. Ayr?ca Merkez So?ukg?ze K?y? Ta?k?n Koruma, Demir?z? Kalecik K?y? Yerle?im Yerleri ve Tar?m Arazileri Ta?k?n Koruma i?lerinin in?aat ?al??malar?na da ba?layaca??z.?

??oruh Nehri'nin ?slah?n? tamamlayarak Bayburtlu hem?erilerimizin aileleriyle ho??a vakit ge?irebilecekleri sosyal etkinlik alanlar?na zemin haz?rlayaca??z. Teknik olarak m?mk?nse in?allah burada kay?klar?n ve gondollar?n y?zd???, hafta sonu birlikte vakit ge?irebilece?iniz bir yer haline getirece?iz. Bu alanlarda y?r?y?? ve bisiklet yollar?, kafeterya ve ko?u parkurlar? olu?turarak ?ehrin daha modern bir g?r?nt?ye kavu?mas?n? sa?layaca??z.?

?Toplula?t?rma konusunda beklentilerinizi biliyorum. Bayburtlu ?ift?ilerimizin tarlalar?n? tek seferde i?leyebilmeleri ve maliyetlerin azaltabilmeleri maksad?yla Bayburt Merkez Demir?z? Arazi Toplula?t?rmas? ve Tarla ??i Geli?tirme Hizmetleri Tamamlama Projesi ile 17 yerle?im yerine ait 92 bin dekar arazide tesviye ?al??malar? ve 400 km toplula?t?rma yolu yapaca??z. Yat?r?m maliyeti 40 milyon lira olan i?in ?al??malar?na devam ediyoruz.?

?Vatanda?lar?m?za daha iyi ve daha g?zel hizmet verebilmek ad?na Bakanl???m?za ba?l? birimleri tek bir kamp?ste toplayaca??z. Tar?m ve Orman Bakanl??? Bayburt ?li Kamp?s alan? yat?r?m maliyeti 39 milyon lira olup ?al??malar devam etmektedir.?

?2020 y?l?nda 3 bin dekar alanda ?al??ma yaparak 350 bin adet fidan? toprakla bulu?turaca??z. Ayr?ca 1 milyon adet fidan ?retece?iz.?

?Yaylap?nar K?y?'nde bin dekar alanda Bal Orman? kuraca??z. Orman k?ylerinde ya?ayan 32 ailemize 1 milyon lira ORK?Y kredisi ve hibe deste?i sa?layaca??z.?

?Bayburt'ta ekonomik potansiyeli y?ksek olan T?bbi Aromatik Bitki Yeti?tiricili?i i?in kollar? s?vad?k. 2020 y?l?nda ?al??malar?na ba?layaca??m?z bin k?ye bin t?bbi aromatik bitki bah?esi projesi kapsam?nda sizlerin talepleri do?rultusunda 10 k?ye kadar bitki bah?esi kurarak destek verece?iz.?

Toplant? a??l???nda konu?an Vali C?neyt Epcim ise Tar?m ve Orman Bakan? Bekir Pakdemirli'yi Bayburt'ta a??rlaman?n gururunu ya?ad?klar?n? dile getirdi. Bakan Pakdemirli'ye Bayburt ziyareti dolay?s?yla ?zel olarak te?ekk?rlerini bildiren Vali Epcim, ?Cumhurba?kanl??? H?k?met Sistemi'nin y?r?tme s?recinde ?zel yetkilerle donat?lm?? Say?n Tar?m ve Orman Bakan?m?z Dr. Bekir Pakdemirli'yi ilimizde a??rlaman?n gurur ve mutlulu?unu ya??yoruz. Tar?m ve Orman Bakanl??? son d?nemdeki geli?melerle birlikte Bayburtlular?n bizlere en ?ok iletti?i konular de?erlendirildi?inde en ?nemli bakanl?k durumunda. Bayburt'ta k?lt?rel olarak tar?m ve hayvanc?l?k noktas?nda bir birikim ve deneyim var. Bizler Tar?m ve Orman Bakanl???m?z?n 2023 hedefleri do?rultusunda Bayburt'tan katk? sunmak istiyoruz. Valilik ziyareti esnas?nda ilimizdeki g?ndem konular? Say?n Bakan?m?za arz ettik. Kendilerinden desteklerini istedik. Say?n Bakan?m?z?n geli?leri dolay?s?yla t?m Bayburtlular?n memnuniyetini kendilerine ifade ediyorum. ?n?allah toplant?m?z?n hay?rlara vesile olmas?n? diliyorum.? ?fadelerini kulland?.

Toplant? Bakan Pakdemirli'nin ?ift?ilerin sorun ve taleplerini dinlemesiyle sona erdi.

?air Zihni K?lt?r Merkezi'ndeki Sekt?r Bulu?ma Toplant?s?'na sekt?r temsilcilerinin yan? s?ra kamu kurum ve kurulu?lar?n?n amirleri kat?ld?.