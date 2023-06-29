Bakan Tekin'in ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanarak Bayburtlulara methiyeler dizdi

Bayramlaşma programı ziyareti için Bayburt'ta bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valilik ve belediyeye yaptığı kısa ziyaretlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti İl Başkanlığı binasında kurum amirleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek, bayramlarını tebrik etti.

AK Parti İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin'in açıklaması öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla bayramlaşma programına katılarak, seçimde rekor oyla birinci olan Bayburtlulara teşekkürlerini iletti. Bayburtluların her seçimde desteklerini rekor oyla gösterdiklerini söyleyen Erdoğan, yakın bir tarihte Bayburt'a teşekkür ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon konuşması sonrası beraberlik çağrısı yaparak destek beklediğini belirten Tekin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız 2023 seçimleri için bize bambaşka bir vizyon belirledi ve dedi ki, Cumhuriyetin 100. yılındayız önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hayalini nasıl kurgulayacağız, bunu kurgulayacağımız yer Milli Eğitim Bakanlığı olacak. Gençlerimize, çocuklarımıza bizden beklenen şekilde yardımcı olarak, onları eğiterek Türkiye yüzyılını kurgulayıp, bu coğrafyayı bir arada yaşatacak, uzun yıllar beraberliğimizi mümkün kılacak Türk-İslam değerlerini gelecek kuşaklara taşıyabilecek bir mekanizma kurgulayacağız."

"Yapacağımız şeyleri bundan böyle istişarelerle kararlaştıracağız, istişarelerle verdiğimiz kararların arkasında duracağız"

Ankara ve merkezi yönetimin birlikte hareket etmesi durumunda birçok işi başarıyla tamamlayacaklarını ifade eden Tekin, "Benim isteğim, talebim şu; siyaset ve merkezi yönetim birlikte hareket ederse, biz işlerimizi yaparken taşrayla, merkezi yönetimin taşradaki temsilcileriyle siyasetle istişare ederek adım atar, yola çıkarsak ve çıktığımız yolda da siyaset bizim arkamızdan bizi desteklerse, bizler başarılı oluruz yoksa bu yolda başarılı olma şansımız yok. Türkiye'nin geleceğini hayal eden bütün siyasi unsurlara, gruplara seslenerek şunu söylemek istiyorum; siyaset, bürokrasi, iş dünyası, esnaf, sivil toplum örgütleri, veliler, öğretmenler hep beraber bu sürece sahip çıkalım. Biz doğru şeyler yapmak istiyoruz, arkamızda bize destek olan bir kitle göremezsek, bizim de ümidimiz kesilecek, ben sizden bundan sonraki süreçlerde destek istiyorum. Yapacağımız şeyleri bundan böyle istişarelerle kararlaştıracağız, istişarelerle verdiğimiz kararların arkasında durmanızı, bize bu anlamda destek olmanızı özellikle istiyorum. Çok şeyler bekliyorsunuz bizlerden, bunu birlikte yapalım diye size teklifte bulunuyorum. Hep beraber güzel işler yapmayı gönülden teklif ediyorum sizlere. Var iseniz bu yol birlikte yürünür" dedi.

Bayramlaşma programına katılanlara teşekkür eden Bakan Tekin, "Bugün sadece bayramlaşmak için buradayız, bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nı geleneklerimizde, tarihimizde kendisine atfettiğimiz değerlere uygun bir şekilde yaşamayı Allah bizlere nasip etsin. İnşallah Kurban Bayramı bu anlamda beraberliğimizi, milli birliğimizi pekiştirecek bir bayram olur, bundan sonraki bayramlarımız bugünkü bayramımızdan daha güzel, daha mutlu olur. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Tekrar desteklerinizi bekliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.