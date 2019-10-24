Baksı Müzesi kurucusu Koçan, trafik kazası geçirdi: 5 yaralı

Dr. Hüsamettin Koçan, ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi. 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bayburt'un Karşıgeçit köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dr. Hüsamettin Koçan, eşi Oya Koçan, kız kardeşi Zübeyde Kaldırım, akrabası Sinan Yıldırım ve şoför mevkisinde bulunan Baksı Müzesi görevlisi aynı zamanda Baksı Köyü Muhtarı Nabi Akçelik'in içerisinde bulunduğu araç, karşı şeritten gelen otomobile sürterek kontrolünü kaybettikten sonra karşı şeritten gelen farklı bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın kafasına darbe aldığı, bir kaburgasının kırıldığı ve ayağında ödem oluştuğu belirlendi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Öte yandan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve diğer yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.