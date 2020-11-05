Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği sertifika töreni ve sergi açılışı yapıldı

Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi, ilk ve orta öğretimde eğitim-öğrenim gören yetenekli öğrencileri belirlemeyi, özel programlarla ve uygulama potansiyellerini desteklemeyi, deneyim alanlarını çeşitlendirmeyi hedeflemekte. Yetenek, eğitim ve uygulama bağlantılarını öne çıkaran bir yöntemle, pozitif düşünceyi ve sorun çözme alışkanlıklarını destekleyerek, pozitif toplum için bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve Bayburt, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon illerinden resim yarışmasına katılarak 1 yıllık eğitim bursu almaya hak kazanan 150 öğrencinin sertifikaları Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu tarafından takdim edildi.

Pandemi sebebiyle atölye çalışması yapılmayan program sergi açılışının ardından sona erdi.

Bayburt Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Karakaşoğlu, gerek Bayburt'tan gerek komşu illerden gelerek etkinliği şenlendiren tüm misafirlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.