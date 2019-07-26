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Baksı Müzesi ziyaret edildi

Türk Dünyası’nın Bilge Atası Dede Korkut adına bu yıl 25.

Türk Dünyası'nın Bilge Atası Dede Korkut adına bu yıl 25.si düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Baksı Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, beraberindeki yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirler ile Bayburtlular müzede sergilenen eserleri inceleyerek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldılar.


Bayburt'a 45 km uzaklıkta olan Baksı Müzesi'ne Bayburt Belediyesi tarafından ücretsiz toplu ulaşım imkânı da sağlandı.

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