Baksı Müzesi'nde Emanet sergisi açıldı

Ödüllü müzede Vuslat Doğan Sabancı'nın 'Emanet' isimli sergisi sanatseverlerden tam not aldı.

Baksı Müzesi yeni sezonda Vuslat Doğan Sabancı'nın 'Emanet' adlı sergisine ev sahipliği yaptı. 20 Haziran'da açılışı yapılacak ve 4 ay boyunca ziyarete açık olacak sergiye farklı illerden birçok davetli katılım sağladı. Davetlilerden tam not alan sergide eserleri ilgiyle inceleyen ziyaretçiler, sergiyi beğendiklerini ifade ettiler.

'Emanet' ismini verdiği sergide, küçük yaşlarda anneannesinden dinlediği masalın etkisinin büyük olduğunu söyleyen Vuslat Doğan Sabancı, “Türkçede 'emanet' birine bakmak ve korumak amacıyla devretmek anlamına gelir ve bu, güvene dayalı bir sözleşmeyle iç içe geçmiştir. Sergi tamamen bu temaya uygun olarak 'Emanet' ismini aldı” dedi.

Sergide merak uyandıran eserlerin başında gelen 'Göbek Bağı' çalışmasına dikkat çeken Sabancı, “ikinci sergimi yapıyorum, ilk kurumsal sergim. Baksı Müzesi bu sergiyi yapmak üzere davet ettiğinde çok heyecanlandım. Benim hem anne, hem baba tarafım nesillerdir bu topraklarda yaşıyor. Hep bu coğrafyayla ve tarihle nasıl bir köprü kurarım ve köklerime daha yakın olup çalışabilirim diye düşündüm. 'Emanet' kavramıyla yeniden tanıştım. Anneannemin bana anlattığı masal vasıtasıyla tanıştım. Hayal meyal hatırladığım masalı tekrar yazdım, yeniden yorumladım. Hemen hemen her şeyi bu coğrafyadan yaptım. Bu coğrafyanın taşını, toprağını topladım atölyemde doğal pigment haline getirdim, resimlerime kattım. 'Yaşamın Göbek Bağı' en en önemli emanet hayatın kendisi bize. Onu anlatıyorum burada. Anneannemin bana emanet ettiği bir zincirden esinlenerek yaptım onu" şeklinde konuştu.

Baksı Müzesi olarak, Vuslat Doğan Sabancı'nın sergisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten müze kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, "Bi sene Vuslat'ın sergisini açtık. Vuslat'ın sergisini açmamızın nedenlerinden bir tanesi Vuslat'ın kadın sanatçı olması, ikincisi Vuslat'ın bu bölgeye ait, kültürel köklere ait olması. Üçüncüsü, Vuslat'ın sözlü kültürün bir taşıyıcısı olarak, dünya deneyimiyle sözlü kültür arasındaki güçlü bağları yaratıcı faaliyete dönüştürmesidir. İçinde yerellik olan, çağdaşlık olan gelecek umudu olan bir sergi. “Emanet” aslında bizim kaybetmekte olduğumuz kültüre, buharlaşan değerlerimize yönelik bana göre bir ağıttır, yeniden hatırlatmadır. Onun için 'Emanet' ile belki kaybettiklerimiz arasında yeni bir bağ kurmayı amaçlıyor” diyerek konuştu.

Toplu fotoğraf çekimiyle son bulan programa, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Vuslat Sabancı ve eşi Ali Sabancı ile çok sayıda davetli katıldı.