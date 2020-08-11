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Bal üreticisi arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Bayburt’ta bal üreticisi yaylada arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Bayburt'ta bal üreticisi yaylada arı sokması sonucu hayatını kaybetti.


Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Mezre Yaylasında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kovanları bulunan bal üreticisi İlyas Pistil (46) arı sokması sonucu rahatsızlandı. Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Pistil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Pistil'in cenazesinin bugün ikindi namazı sonrasında toprağa verileceği belirtildi.

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