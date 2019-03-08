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Başarı altınla ödüllendirildi

Kazandığı başarılarla Bayburt’a büyük onur yaşatan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi takımı Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa ile Dünya Şampiyonası Milli takım elemelerinden madalyalarla döndü.

Kazandığı başarılarla Bayburt'a büyük onur yaşatan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa ile Dünya Şampiyonası Milli takım elemelerinden madalyalarla döndü.


Başarılı geçen şampiyonanın ardından Bayburt'a dönen demir bilekleri Belediye Başkanı Mete Memiş karşıladı. Şampiyonlarla hatıra fotoğrafı çektiren Memiş onları tebrik ederek altınla ödüllendirdi.


Sporcuların şampiyonada ve elemelerde aldığı dereceler ise şöyle:


Genç Erkekler:


80 kiloda Berkan Karakaşoğlu sağ ve sol kol altın


65 kiloda Durucan Çakmak sağ ve sol kol 1 altın 1 gümüş


70 kiloda Furkan İpek sol kolda 1 altın


85 kg da Cabir Çelik sağ ve sol kolda 2 gümüş


70 kiloda Bayram Karakaşoğlu sağ kolda 3 bronz


Büyük Erkekler :


100 kiloda Tuncay Başaran sağ ve sol kolda 2 Altın


85 kiloda Vedat Bozbey sol kol altın, sağ kol gümüş


85 kiloda Cabir Çelik sol kol gümüş


80 kiloda Berkan Karakaşoğlu sağ ve sol kolda 2 gümüş


65 kiloda Durucan Çakmak sağ kolda 1 gümüş


Genç Bayanlarda:


70 kiloda Azra Sarı sol kol altın sağ kol gümüş,


70 kiloda Nuriye Yaşar sağ kol 3 bronz


Master Usta Erkeklerde:


100 kiloda Tuncay Başaran sağ ve sol kolda Türkiye Şampiyonu


Genç Erkeklerde: 4 Altın , 3 gümüş , 1 tane bronz


Takım halinde genç erkeklerde Türkiye İkinciliği Büyük Erkeklerde: 3 Altın, 5 gümüş, Takım halinde büyük erkeklerde Türkiye ikinciliği. Genç Bayanlarda: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya

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