İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çimen'den Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'ye ziyaret

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.


Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş ile birlikte Başkan Hükmü Pekmezci'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Pekmezci, Başkan Çimen'e Dede Korkut süetinin olduğu plaket takdiminde bulundu.


Başkan Hükmü Pekmezci'ye kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Çimen ise Gümüşhane'nin yöresel ürünlerinden oluşan bir paket hediye etti.


Ziyaretin ardından Başkan Pekmezci, Başkan Çimen ve Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli beraberlerindeki heyetle birlikte yapımı devam eden Şehit Nusret Parkı ile yapımı tamamlanan Genç Osman Parkı'nı gezdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.