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Başkan Memiş'e şükran plaketi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’e ziyarette bulunarak eğitime verdiği desteklerden dolayı şükran plaketi takdim etti.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'e ziyarette bulunarak eğitime verdiği desteklerden dolayı şükran plaketi takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Memiş Karakaşoğlu ile bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise Memiş'e kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.


Ziyaret Karakaşoğlu'nun Başkan Mete Memiş'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından sona erdi.

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