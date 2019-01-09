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Başkan Memiş'e teşekkür ziyareti

Bayburt Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hacı Mehmet Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Bayburt Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hacı Mehmet Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür eden Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hacı Mehmet Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak Bayburt'a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim ettiler.

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