Başkan Memiş'ten kurum ziyaretleri

Ziyaretlerine ilk olarak Cumhuriyet Başsavcılığından başlayan Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'yi makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçen Başkan Memiş, burada İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından kurum binasına geçerek şeref defterini imzalayan Belediye Başkanı Memiş, Albay Bilgiç'e görevinde başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Başkan Memiş, burada Emniyet Müdürü Sezayi Er ile bir süre görüştü. Belediye Başkanı Memiş Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'in de kendisine eşlik ettiği ziyaretin ardından Emniyet Müdürü Er'e görevlerinde başarı temennisinde bulundu.