Başkan Pekmezci: “15 Temmuz 2016'da çelik ve demir, bir kez daha iman ve cesaret karşısında eridi”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “15 Temmuz 2016'da çelik ve demir, bir kez daha iman ve cesaret karşısında eridi” dedi.

Başkan Pekmezci, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“15 Temmuz 2016 gecesi, yüz yıllar boyunca milli hafızalardan çıkmayacak vahşet dolu teşebbüs ve vahim hadiselere sahne olmuştur. Bundan tam 5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sirayet etmiş ihanet içerisindeki bir kadro devleti işgal, iç barış ve huzur ortamını imha etmek için harekete geçti. Türk Milleti bu cennet gibi vatanda huzur içerisinde yaşarken birleri nifak tohumları sokarak ülkeyi ele geçirme, millet egemenliğini elde etme adına bir gayretin içinde oldu.

Türkiye üzerinde hesap yapan, aziz milletimizin birliğine ve dirliğine kanlı cephe açan iç ve dış işgal güçleri, ülkemizdeki işbirlikçileri FETÖ'yü kullanıp silahlandırarak emellerine ulaşmak istemişlerdir. Devletin düşmana karşı kullanmak için aldığı silahlarla, tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle, her türlü teçhizatla kendi vatandaşına, kendi insanına saldıran yine içimizden birileriydi. 15 Temmuz gecesi Ankara ve İstanbul olmak üzere 251 vatandaşımız şehit, yaklaşık 2200 vatandaşımız gazi oldu. Darbecilerin gasp ettiği tanklar altında ezilseler de teslim olmayan, savaş uçaklarının sortileri ve sonik patlamalarına boyun eğmeyen, helikopterlerden açılan ateşlere hedef olsa da korkmayan, meydanlarda, yollarda, köprülerde direne direne devleşen aziz millet evlatlarıyla ne kadar övünsek azdır.

15 Temmuz 2016'da çelik ve demir, bir kez daha iman ve cesaret karşısında eridi. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren milletimiz, tüm farklılıklarını bir tarafa bırakarak, darbecilere karşı yekvücut oldu.

Büyük Türk milleti olarak bize düşen 15 Temmuz ve sonraki süreçte oluşan birlik ve beraberliğimizi daha sıkı bir hale getirip dünya üzerinde hiçbir kuvvetin geçemeyeceği millet duvarını sapasağlam dimdik ayakta tutmaktır. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanca hedeflerle çevrilmiş Türkiye'nin milli birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmekten başka seçeneği yoktur.

Bu vesile ile milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.”