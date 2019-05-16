İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Pekmezci başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Şampiyonası’nda başarılı olan sporcuları altınla ödüllendirdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları altınla ödüllendirdi.


6-11 Mayıs 2019 tarihlerinde Muğla'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübü sporcularından Osman Ali Akbulut 49 kiloda Türkiye Şampiyonu ve Hakan Çiğdem ise 60 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Başarılı sporcular ve antrenörleri Bekir Paşaoğlu ve Hakan Paşaoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Başkan Pekmezci de genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.