Başkan Pekmezci başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları altınla ödüllendirdi.

6-11 Mayıs 2019 tarihlerinde Muğla'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübü sporcularından Osman Ali Akbulut 49 kiloda Türkiye Şampiyonu ve Hakan Çiğdem ise 60 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Başarılı sporcular ve antrenörleri Bekir Paşaoğlu ve Hakan Paşaoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Başkan Pekmezci de genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.