Başkan Pekmezci BAY-GÜ KAB başkanlığına seçildi

Birlik başkanlığı, birlik başkan vekilliği, katip üyelik ve encümen üyeleri seçimlerinin yapıldığı toplantıda Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci birlik başkanlığına seçilirken, birinci başkan vekilliğine Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ikinci başkan vekilliğine Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler seçildi.

Katip üyeliklere Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile Özkürtün Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Şahin seçilirken encümen iyeliklerine ise Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve Gümüşhane Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş seçildi.

Toplantı seçimlerin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra sona erdi.