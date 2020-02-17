Başkan Pekmezci Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı anma programına katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Samsun-Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü anma programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye İmam Hatip Okulları üçüncüsü Doğukan Korucu şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından İlkadım Belediyesi Nefes Türk Halk Müziği Korosu tarafından Bayburt türküleri seslendirildi. Konserin ardından Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali programda yaptığı konuşmasında, “Bu gururu bizlere yaşatan ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Güzel Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Derneğimiz 1965 yılında kurulan Samsun'un en eski hemşeri derneklerinden biridir. Dernekçilikte bir çınar haline gelen kuruluşumuz bünyesinde, hemşerilerimize çeşitli enstrüman kursları, bar ekibimizin çalışmaları gibi birçok kültürel kurs faaliyetleri yürütmekteyiz” dedi.

Yarınlara daha güvenli bakılması gerektiğini ifade eden Başkan Pekmezci, o gün acıları yaşayan neslin çocukları olduklarını kaydetti. Başkan Pekmezci sözlerine şöyle devam etti:

“Saygıdeğer hemşerilerim Öncelikle sözlerim başında size samimi duygularımla Baba ocağından Bayburt Kalesinden imaret tepesinden, Erenliden, Şehit Osman'dan, aslan dağından, Demirözü'nden, Aydıntepe'den yürekler dolusu selamlar getirdim. Bugün Sıla'dan gurbete uzanan hasret yollar farklı bir boyutta değerlendiriyoruz. Bayburt'u terk ettiniz buralara kadar geldiniz ama hiçbir zaman Bayburt'takiler sizleri unutmadılar. Bugün Bayburt Belediye Başkanı olarak Bayburt'un temsilcisi olarak aranızda size uzanan hasret köprülerini en azından sizlerle birlikte yerine getirerek sizlere hemşerilerimizin saygısını selamını getirerek, dönüşte de onlara onu ifade edeceğim.

Bugün Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü kutluyoruz. Saygıdeğer hemşerilerimiz çok değerli arkadaşlarımız konuşmalarında ifade ettiler ama ben birkaç cümle ile konuyu farklı boyutlara çekmek istiyorum. Bunlar aslında Basit kavramlar değil 15 Şubat'ta Osmanlı'nın son kalesi, son üssü Erzurum düştükten sonra Rusların Generali Yüdenicin bir ifadesi var. 250 bin kişilik ordusunun karşısında şunu söylüyor. Artık karşımız da Türk askeri ordusu diye bir şey yok hedefimiz haziran ayında çarın emrini yerine getirerek İstanbul önlerinde olacağız diyor. 15 Şubat'ta bunu söylüyor ve o bilmiyor ki bu vatan sevdasına düşmüş Kop Dağları'nda kahramanlık destanının yazılacağından hiç ama hiç haberi yok ve Yüdenic Kop dağlarına dayandığı zaman orada Türk askeri ile Bayburt halkının bir mücadelesi başlıyor tam 5 buçuk ay boyunca umut oluk kan akıyor orada cesetler bir Kabe kutsallığında terkedilerek geri gidiyoruz. Bayburt 16 Temmuz 1916'da bir ramazan günü maalesef işgale uğruyor. Bayburtlular bir yıl yedi ay beş gün acı çekiyorlar. Şunu bilmeliyiz biz dün geride bıraktıklarımızın ve yaşadıklarımızı gelecek kuşaklara aktarmadığımız sürece maziden ders alıp atiye dönüştürüp ders almadığımız müddetçe, bu milletin bir ferdi olarak yarınlarımıza daha güvenli bakmayız. Biz o gün bu acıları yaşayan bir neslin çocuklarıyız biz o yaşayanların bizzat kendilerinden dinlediklerimizi bugün burada anlatıyoruz. Ama bizden sonra gelecek kuşaklar onların sadece kaynaklarda veya kitaplarda görecekler biz 102 yıl önce bir Bayburt sevdasını bir 21 Şubat 1918 destansı bir savaşla kazandık.

Konuşmaların ardından Başkan Hükmü Pekmezci ve protokol üyeleri tarafından milli müsabakalarda derece yapmış Bayburtlu sporculara plaket verildi.

Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Bedri Yaşar, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun ilçe kaymakamları, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun ilçe belediye başkanları, Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Demirözü Belediye Başkanı Aslan Gürer, Arpalı Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belde Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Belediye Başkan Yardımcısı Sürreyya Türkmenli, İl Genel Meclis Üyesi Nebil Aydın, Dernek Başkanları, Sivil toplum kuruluş temsilcileri, davetliler ve çok sayıda Bayburtlu katıldı.