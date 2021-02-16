Başkan Pekmezci, birim amirleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi

Yeni iş sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yapımına başlanacak projeler ile gerçekleştirilecek çalışmalar Başkan Pekmezci başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Pekmezci toplantıda birim amirlerinden yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alarak yeni iş sezonu için gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

Bayburt'ta beklenen kar yağışı öncesi yapılan hazırlıklar ile alınacak tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda Başkan Pekmezci ilgili birimlerden alarma geçilmesini istedi.