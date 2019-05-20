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Başkan Pekmezci, çalışma alanlarında incelemelerine devam ediyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışma alanlarında incelemelerini sürdürüyor.


İncelemeleri kapsamında Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne giden Başkan Pekmezci burada Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü'den faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Pekmezci, şehrin birçok bölgesinde toprakla buluşacak olan çeşitli türdeki fidanları da bir süre inceledi.


Buradaki incelemelerinin ardından Bayburt Belediyesi'nin şehre kazandıracağı yeni otoparkın yapılacağı Veli Şaban Mahallesi'ndeki alana geçen Başkan Pekmezci burada da bir süre incelemelerde bulunarak ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.


Daha sonra tamamlandığında Bayburt'u tarım ve hayvancılıkta bölgesinin yıldızı haline getirecek olan bölgenin ilk ve tek Tarım Yerleşkesi'nde de bir süre incelemelerde bulunan Pekmezci çalışmaların gidişatı hakkında ilgililerden bilgi aldı.


Başkan Pekmezciye incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, Plan ve Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu ile Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker eşlik etti.

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