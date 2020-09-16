Başkan Pekmezci Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Türk tarihine altın harflerle nakşedilen Çanakkale Zaferi'nin gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılabilmesi adına şehir şehir gezen ve bu kapsamda Bayburt'a gelen Çanakkale Mobil Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretçilerini adeta Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissettiren ve o ruhu yakalayabilmelerini, o günlere bir nebze olsun tanıklık etmelerini sağlamak amacıyla Bayburt'ta olan müzeyi ilgiyle gezen Başkan Pekmezci yetkililerden bilgi alarak kendilerini Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.