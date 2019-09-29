İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Pekmezci Çoruh nehrinde çalışmaları inceledi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Çoruh nehrinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Çoruh nehri kenarında yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Pekmezci çalışmalar doğrultusunda talimatlar verdi. Başkan Pekmezci, “Çoruh nehrinin Bayburt'tan geçmesi önemli, bundan dolayı bizde belediye olarak nehrin etrafında çalışmalar yapıyoruz. Yeni kaldırım taşları döşüyoruz. Vatandaşlarımızın nehir kenarında daha çok vakit geçirmeleri için çaba harcıyoruz” dedi.


Başkan Pekmezci çalışmaları inceledikten sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.