Başkan Pekmezci Covid-19 aşısı oldu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 4 Nolu Sağlık Ocağı'nda Türkiye'de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Covid-19 aşılama takvimi kapsamında sırası gelen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, aşının ilk dozunu yaptırdı. 4 Nolu Sağlık Ocağı'nda aşı yaptıran Pekmezci, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle yaş sırasına göre Covid-19 aşısının ilk dozunu, 21 Nolu Aile Hekimi Dr. Yavuz Yazıcı kontrolünde Hemşire Fatma Kurt‘a yaptırdık. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum. Kurallar bizim sağlığımız için var. Tüm vatandaşlarımızı devletimizin koyduğu kurallara dikkat etmeye çağırıyorum. İnşallah hep birlikte bu virüsünde üstesinden geleceğiz. Bu vesile ile salgın boyunca en önemli görevi üstlenen sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onlara minnettarız. Ayrıca hastalıkla mücadele içinde olan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ise Allah'tan rahmet diliyorum. “ ifadelerini kullandı.