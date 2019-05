Başkan Pekmezci: “Engelleri ortadan kaldıracak her çalışmanın yanındayız”

Bayburt Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Bayburt İl Müftülüğü ve Uzmanlar Özel Eğitim Merkezi'nin organizasyonuyla engelli vatandaşlar ve aileleri için iftar yemeği düzenlendi.

İftar programına Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Müftü Yardımcısı Zeki Kaya, Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kılıç, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bugün burada engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri ile birlikte bu iftar sofrasında birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz belediye olarak her zaman şuna inandık ve inanıyoruz ki, Rabbimizin birer emaneti olan evlatlarımızı, kardeşlerimizi bağrımıza basıp her zaman onlara engelli olmayla ilgili konuların ötesinde daha umut verici yarınlarda kendine güven duyan insanlar olarak yetiştirme konusunda elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Engellilerin engellerini ortadan kaldıracak her türlü çalışmanın yanında olduklarını söyleyen Başkan Pekmezci, “Kapımız bu konuda size her zaman açık. Duaların kabul edildiği bazı zamanlar vardır. Şu anda bu zamanların içindeyiz. Rabbim evlatlarımıza bizim arzu ettiğimizi, bizim içimizden geçirdiğimizi nasip etsin diyorum” diye konuştu.

İftar sonrası Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kılıç tarafından eğitime ve engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara sunmuş oldukları katkılardan dolayı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan ve Müftü Yardımcısı Zeki Kaya'ya plaket takdim edildi.