Başkan Pekmezci Esentepe mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Esentepe mahallesi Güneşli cami mahalle odasında düzenlenen buluşmaya Belediye Başkanı Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Demir ve mahalle sakinleri katıldı.

Esentepe mahallesindeki sorunları çözmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Pekmezi, “Bayburt'taki idareciler ve mahalle sakinlerini bir araya getirerek böyle bir organizasyonu düzenleyen mahalle muhtarı ve beraberindekilere teşekkür ediyorum. Daha önce bütün mahallelerimizi tek tek gezerek problemleri yerinde tespit etmiştik. Öncelik sırasına göre problemleri bir bir çözüyoruz. Esentepe mahallesinde de daha önce incelemelerde bulunmuştuk. Muhtarımızla birlikte bu mahallenin de problemlerini çözmeye gayret ediyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinin sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Pekmezci, Esentepe mahallesi ile birlikte diğer mahallelerde hizmetleri aksatmadan yerine getirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Demir ise Başkan Pekmezci ve katılımcılara teşekkür etti.