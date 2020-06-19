İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Pekmezci Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması planlanan Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu.


Başkan Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Bayburt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şentürk ile birlikte çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması planlanan Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu. Uygulanacak olan projenin değerlendirildiği incelemelerde Başkan Pekmezci'ye Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, İmar ve şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Plan ve Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu, Park ve Bahçeler Müdür V. Kasım Şener ve ilgili teknik personel eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.