Başkan Pekmezci, hatıra ormanının açılışına katıldı

Kurdele kesimi öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, “İstanbul Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin burada güzel bir meyve bahçesi çalışması var. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz. Bu ağaçlar meyve verdiği zaman anlamı daha da fazla olacak.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, İstanbul Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan, Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hakan Tali ve İstanbul Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu üyeleri açılış kurdelesini birlikte kestiler.