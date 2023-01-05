Başkan Pekmezci, "İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisinin" inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte kentin kızıl elma projesi olan "İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisinin" inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

52 bin metre kare açık 4 bin metre kare kapalı alana sahip olan tesis için zemin düzenleme çalışmalarının son hızla devam ettiği projede meclis üyeleriyle birlikte yapılan çalışmaları yerinde müşahede eden Başkan Pekmezci belediyenin teknik ekibinden gidişat hakkında bilgi aldıktan sonra alandan ayrıldı.