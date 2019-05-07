Başkan Pekmezci ilk iftarını vatandaşlarla yaptı

Bayburt'ta 11 ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tarihi Taşhan'da ilk iftar heyecanı yaşandı.

Bayburtlular Bayburt Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen iftarda Taşhan'ın tarihi atmosferinde iftar yapmanın ayrıcalığını yaşadılar.

Tarihi mekânda ilk iftar heyecanı yaşanırken Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de bu mutluluğa ortak olarak iftarını Taşhan'da vatandaşlarla birlikte yaptı. İftar öncesi masaları dolaşan Başkan Pekmezci, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar temennilerini iletti.

Daha sonra ezanın okunmasıyla birlikte Taşhan'ın tarihi atmosferinde ilk oruçlar hep beraber açıldı.

Taşhan'da Bayburt Belediyesi'nin organizasyonu ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen iftarlar Ramazan ayı boyunca devam edecek.